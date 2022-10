Nieuw online woordenboek Sranantongo van Leidse taalwetenschappers

Een groep taalwetenschappers in Nederland is onlangs een woordenboek Sranantongo begonnen, dat sinds kort online staat. Sranantongo is de taal die door vrijwel iedereen in Suriname wordt gesproken.

De taalwetenschappers uit Leiden willen met het online woordenboek Kenki.nl zoveel mogelijk woorden uit Sranantongo uit de gemeenschap halen en bewaren.

De initiatiefnemer is Fresco Sam-Sin. Tegen RTV West zegt hij hierover: “Ik vind het belangrijk dat het Sranantongo voor een breed publiek toegankelijk is om te kunnen raadplegen, maar ook om er woorden aan toe te voegen.”

Op de site heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zelf een woord toe te voegen, waardoor een ‘levend’ woordenboek ontstaat. Volgens Sam-Sin staan er nu rond de 5.000 woorden en uitdrukkingen online. ‘Maar dat kan makkelijk vier keer meer worden’, aldus Fresco tegen de omroep.

Het initiatief is niet uniek; online zijn er al zeker twee Sranantongo woordenboeken.