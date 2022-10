Vrouw door groep mannen aangevallen en gestoken in arm

Een vrouw is woensdagavond door een groep mannen aangevallen aan de Ujalaweg in Suriname, waarbij ze mishandeld is. Daarna is ze met een scherp voorwerp in haar bovenarm gestoken.

De alerte buurtbewoners, die het geval zagen schoten de vrouw te hulp en ze gingen ook de verdachten achterna. Volgens de buren vertrokken de mannen in een zwart gelakt busje.

Het slachtoffer werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Ze moest na de behandeling met het visum terug naar het politiebureau, maar heeft niets meer van zich laten horen.

De Surinaamse politie weet niet wat het motief van de steekpartij is geweest, omdat de vrouw niet bij proces-verbaal is gehoord. Volgens de buurtbewoners vermoeden zij, dat het geheel kennelijk te maken heeft met problemen in de relationele sfeer.

De politie heeft op de plek waar ze zou zijn aangevallen, bloedsporen aangetroffen. Het onderzoek duurt voort.