Van gijzeling verdachte taxichauffeur in vrijheid gesteld

De verdachte K.C. die als taxichauffeur diensten verleent vanuit Albina werd vorige week dinsdag door Kapitale Delicten in verzekering gesteld, op verdenking van betrokkenheid bij de gijzeling van een 26 jarige dame in Frans-Guyana.

Deze jonge vrouw moest drugs naar Frankrijk vervoeren voor tot nog toe onbekend gebleven personen. Het transporteren van de drugs heeft plaatsgevonden, maar de dame leverde niets af. Als gevolg daarvan was zij voor 16 uren meegenomen en gegijzeld in Frans-Guyana.

De gijzelnemers hebben eerst diverse taxichauffeurs gebeld om het geld voor hen op te halen. De verdachte K.C. was op weg naar Paramaribo, toen hij ook benaderd werd. Uit onwetendheid heeft hij zijn medewerking verleend, omdat de route onder zijn dagelijkse werkzaamheden valt.

In de avond is de verdachte bij het afhalen van het geld in Paramaribo door Kapitale Delicten aangehouden. De verklaringen van de gegijzelde, haar moeder en het bewijs dat verzameld is in het strafdossier waren aanleiding voor de raadsman Derrick Veira om het verzoek tot invrijheidstelling te richten naar de rechter-commissaris.

Nog voor de behandeling hiervan heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie besloten om de verdachte in vrijheid te stellen. Op woensdag 5 oktober werd K.C. in vrijheid gesteld.