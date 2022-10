Vreemdeling wil met vals Surinaams paspoort naar Haïti reizen

Een 34-jarige vreemdeling, die op vertrek stond vanuit Suriname naar Haïti, is vorige week dinsdag door de douanerecherche aangehouden omdat hij met een vals Surinaams paspoort wilde afreizen.

Tijdens controle door de douanerecherche op de luchthaven, viel de reiziger genaamd Jacob L. door de mand. De verdachte werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Zanderij, meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jacob door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Fraude.

Deze week is ook een Haïtiaanse vrouw in Suriname aangehouden door de politie, omdat ze met een vals paspoort stuken indiende bij een reisbureau in Paramaribo.

Het valse Caricom paspoort dat werd ingediend, is een van de ruim honderd verdwenen paspoorten is die een paar maanden terug op onverklaarbare wijze bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) verdwenen.

Of er een verband bestaat tussen de twee zaken is niet duidelijk.