Training in Landbouw data collectie voor Greenhouse Gasmanagement Inventarisatie

Boeren en medewerkers van het ministerie van LVV hebben op dinsdag 4 oktober een training gevolgd over het belang van agrarische data verzameling ten behoeve van broeikasgas inventarisatie. Deze training welke in het SAIS gebouw plaatsvond werd georganiseerd door de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA).

Het doel van de training was om de bewustwording van in het bijzonder de boeren op gang te brengen betreffende de effecten van agrarische handelingen op de klimaatsverandering en de gevolgen en gevaren daarvan voor de sector. Zo leerden zij onder andere hoe zij bij grondbewerking meer of minder uitstoot van gassen kunnen veroorzaken.

Het belang van een goede landbouw data collectie werd ook benadrukt. Data verzamelen is essentieel voor het monitoren van de impact van de landbouw op het klimaat.

Als boeren het aangeleerde in acht nemen, kan de uitstoot van gassen afnemen en dus de opwarming van de aarde hierdoor verminderen, meldt LVV.