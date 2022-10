Man steekt collega met kapotte bierfles in hoofd na ruzie

De 27-jarige A.S. is afgelopen woensdag door de politie van leiding aangehouden, nadat hij een collega met een kapotte bierfles in z’n hoofd had gestoken. A.S. werkte samen met het 22 jarige slachtoffer L.F. bij een houtmarkt aan de Akkerstrookweg.

Volgens woordvoerder van het Korps Politie Suriname Milton Bisschop, ontstond er op een gegeven moment ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. De oorzaak daartoe is vooralsnog onbekend.

A.S.bewapende zich daarbij met een kapotte bierfles en stak L.F. aan zijn hoofd. Als gevolg daarvan was medisch ingrijpen noodzakelijk.

De verdachte is na te zijn voorgeleid aan een hulpofficier op het politiebureau Leiding 9A, in verzekering gesteld. Het slachtoffer is buitenlevensgevaar en de kapotte bierfles is achterhaald, zegt de woordvoerder van de Surinaamse politie.