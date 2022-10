Imex Cambio: ‘Juridische stappen tegen CBvS na niet verlengen vergunning’

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) liet dinsdag weten dat er aan International Money Exchange N.V. (Imex NV) geen vergunning is verstrekt voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor. Het is Imex dus verboden het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen, meldde de moederbank.

“Conform het bepaalde in artikel 5 lid 1c van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 is het onmiddellijk intredend rechtsgevolg hiervan het verbod ter uitoefening van het bedrijf van wisselkantoor door International Money Exchange N.V.”, liet de CBvS president Roemer officieel in een communiqué weten.

In een reactie hierop heeft Imex Cambio woensdag laten weten dat zij met met stijgende verbazing kennis genomen heeft van het besluit van de CBvS om niet tot verlenging van haar vergunning over te gaan. Imex acht dit besluit volstrekt ongegrond en zal juridische stappen nemen, laat het bedrijf op haar beurt weten.

“Imex NV zal door tussenkomst van mr. Serena Muntslag-Essed de onafhankelijke rechter verzoeken een uitspraak te doen over het onrecht en vermeend doel achter de handelingen en opstelling van de huidige CBvS contra Imex NV”, zegt het bedrijf in een uitgegeven verklaring.

Volgens de cambio is het besluit van de CBvS niet bevorderlijk voor de koersontwikkeling, gezien het feit dat op deze manier belemmeringen worden gecreëerd voor instellingen zoals Imex NV om de Surinaamse samenleving van schaarse valuta te voorzien. Imex NV zegt dat ze daarom haar verantwoordelijkheid zal nemen om de nodige rechtsmaatregelen hiertegen te treffen.