Bedrijf betaald 750.000 SRD boete voor illegaal ontginnen grind

Enkele medewerkers van een bedrijf in Paramaribo zijn onlangs door de autoriteiten op een ponton op de rivier betrapt met het illegaal ontginnen van grind. De werkzaamheden werden onmiddellijk stopgezet en de ponton en alles wat daarbij hoort, werd in beslag genomen.

Op aanwijzing van de medewerkers werd de leidinggevende aangehouden en in verzekering gesteld voor overtreding van de Mijnbouwwet en de Wet Economische Delicten in Suriname.

Het bedrijf werd door het Surinaamse Openbaar Ministerie een boete van 750.000 SRD opgelegd. De leidinggevende werd in vrijheid gesteld nadat de boete werd betaald.

Volgens het bedrijf is de vergunning om grind te ontginnen in 2020 vervallen. Er is verlenging aangevraagd, maar het verzoek is nog in behandeling. Het bedrijf heeft afgelopen twee jaar normaal belasting voor het ontginnen betaald aan de Staat.