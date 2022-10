Amerikaanse ambassade hanteert nu koers van SRD 29 voor US$

De Amerikaanse ambassade in Suriname hanteert vanaf vandaag een koers van SRD 29 voor de US-dollar. De ambassade meldt dat zij volgens de regelgeving geen wisselkoers kan hanteren die lager is dan de officiƫle koers. Ingaande 16 september hanteerde de ambassade reeds een dollarkoers van 28.

De koersen zijn de afgelopen periode weer flink gestegen in het land. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) had stabilisatie van de wisselkoers en rust op de valutamarkt beloofd, maar daarvan is niets te merken.

De cambiokoers voor de aankoop van USD was dinsdag tussen de SRD 28.30 en 28.60 en werd tussen de SRD 29 en 29.25 verkocht. De euro werd tussen SRD 26.50 en 26.70 opgekocht en tussen de SRD 27 en 27.20 verkocht.

De koers bij de CBvS voor de US-dollar bedroeg dinsdagmiddag SRD 28,565 voor aankoop en SRD 28,858 voor verkoop. De euro aankoop was gesteld op SRD 26,681 en verkoop SRD 27,075.