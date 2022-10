Molotovcocktail gegooid in woning Langatabikistraat

Onverlaten hebben afgelopen nacht omstreeks 04.30u getracht een woning aan de Langatabikistraat in Suriname in brand te steken, door een zogeheten molotovcocktail in de woning te gooien.

De brandende cocktail is via het raam van de bedoelde woning naar binnen gegooid, waardoor een bankstel, de gordijnen en het plafond brandschade hebben opgelopen.

Ten tijde van de brand was M.K. samen met haar 83 jarige grootmoeder in de woning. De aangeefster werd wakker door de knal toen het voorwerp in haar huis werd gegooid. Tot haar schrik zag zij brand in de woonkamer.

De dappere vrouw kon het vuur zelf blussen en erger voorkomen. Niemand raakte gewond. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.