Man dood na aanrijding afgelopen nacht bij kruising Ringweg

Een nog onbekende man, die afgelopen nacht zwaargewond raakte na een aanrijding op de hoek van de Gongrijpstraat en de Ringweg Zuid in Suriname, is enkele uren later overleden in het ziekenhuis.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het latere slachtoffer de bestuurder was van een Toyota Vitz, die rond 05.00u over de Gongrijpstraat reed. Op de Ringweg Zuid reed de 24-jarige S.M. in een Ford Ranger.

Gekomen op de kruising gevormd door de Gongrijpstraat en Ringweg Zuid verleende het slachtoffer geen voorrang aan de bestuurder van de Ford Ranger, met als gevolg een zware aanrijding.

De bestuurder van de Vitz, van wie de personalia nog onbekend zijn, raakte bewusteloos. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Daar is hij na enkele uren rond 08.30u komen te overlijden.

De politie van Centrum is belast met het onderzoek.