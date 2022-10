Man met beperking steekt kleding in kamer in brand

De Surinaamse brandweer moest zaterdag uitrukken na melding van brand in een woning aan de Aleppodenstraat in de omgeving van Bernarddorp, Moengo. De melding kwam om 17.16u binnen bij het Korps Brandweer Suriname.

Om 17.23u was de brandweer ter plaatse en trof aldaar een hoogbouw woning aan, welk van steen en hout is opgetrokken en bewoond wordt door één persoon. Een slaapkamer beneden stond in brand.

Bij aankomst trof de brandweer omwonenden aan die bezig waren de brand te blussen. De brandweerlieden gingen aan de slag met bluswerkzaamheden om branddoorslag te voorkomen en af te blussen. Om 18.28u werd het sein brandmeester gegeven.

Uit onderzoek blijkt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Volgens de autoriteiten gaat het om een manspersoon die geestelijke beperkingen heeft en zelf in het huis woont. Hij had een hoop met kledingstukken in brand gestoken in één der slaapkamers beneden (foto).

De politie van Moengo heeft de vermoedelijke dader aangetroffen en is belast met het verdere onderzoek.