Delegatie Stichting HOOB spreekt met president Santokhi

Afgelopen woensdag heeft een delegatie van HOOB, bestaande uit de stichtingsvoorzitter dhr. Dennis E. Belfor, en de heren Laurens Neede (voorzitter afdeling HOOB Suriname) mr. Robby Neslo (bestuurslid HOOB Suriname), een onderhoud gehad met de Surinaamse president Santokhi.

Het onderwerp betrof het AOW-gat debacle van de voormalige Surinaamse Koninkrijksgenoten van het Koninkrijk der Nederlanden, die in het voormalig Koninkrijksdeel Suriname tot 24 november 1975 rechtens hun wettelijke rechten hebben opgebouwd in het Koninkrijk der Nederlanden.

De president liet zich bijstaan door de presidentiële commissie, Werkgroep Wijken in Ontwikkeling bestaande uit voorzitter Harold Pultoo, Gilbert van Dijk en mevr. Judith Wijngaarde. De delegatie HOOB heeft het wettelijke recht van de Surinaamse doelgroep benadrukt aan de President en de presidentiële commissie. HOOB heeft nadrukkelijk geadviseerd om bij de regering van het Koninkrijk der Nederlanden via de regeringsleider Mark Rutte op aan te dringen het advies van de commissie Sylvester niet over te nemen, omdat zowel de opdracht aan de commissie Sylvester en het daaruit voort gekomen advies onvolledig en niet in het belang is van de doelgroep Surinaamse (ex)Koninkrijksgenoten.

Ook tegen het licht dat de Koningin van het Koninkrijk der Nederlanden in de preambule van de AOW van 31 mei 1956, met “DE GEHELE BEVOLKING OMVATTENDE”, bedoelde de totale bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. De bevolking van Suriname behoorde tot 25 november 1975 evenals die in het Koninkrijksdeel Nederland en die van de overige (voormalig Antilliaanse) Koninkrijksdelen, tot DE GEHELE BEVOLKING van het Koninkrijk der Nederlanden.

De President heeft het AOW dossier met prioriteit voor nadere uitwerking aan de presidentiële commissie en met HOOB opgedragen. Dit onderwerp komt hoog op de bilaterale agenda tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden in deze met minister-president Mark Rutte en de regering van Suriname.

De afdeling HOOB Suriname onder voorzitterschap van dhr. Laurence Neede, voert de vervolggesprekken (vanaf oktober 2022) met het Kabinet van de President van Suriname. De commissie van het Kabinet werkt i.s.m. HOOB Suriname aan deze voorbereidende gesprekken.