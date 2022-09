Openbaar Ministerie stelt schietende dronkaard in vrijheid

Shastri P. is dinsdagbij zijn voorgeleiding door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld.

Volgens zijn advocaat Maureen Nibte had de verdachte zich de vorige week met een vriend begeven naar de woning van een dame. Volgens de vriend wilde hij de dame om rekenschap vragen, omdat zij onwaarheden over hem op social media had geplaatst.

De vriend vroeg Shastri om met hem mee te gaan, hetgeen Shastri ook deed. Echter, om tot nog toe onduidelijke redenen, ging de verdachte Shastri daags daarna wederom naar de woning van de desbetreffende dame.

Hij was onder invloed van alcohol en gewapend met een jachtgeweer. Hij loste hiermee enkele schoten op een voertuig dat nabij het huis geparkeerd stond. Hierbij sneuvelden 2 ruiten van het voertuig. De familie van de verdachte heeft de schade van ruiten ruimschoots vergoed waarna de benadeelde de zaak introk. Hij gaf aan geen verdere vervolging meer tegen Shastri te wensen.

De verdachte, die nooit eerder met Justitie in aanraking was gekomen, werd met zeer ernstige waarschuwing in vrijheid gesteld. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal uiteraard niet meer aan Shastri worden afgestaan.