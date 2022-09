VIDEO: Ex-militairen barricaderen de weg bij kantoor Defensie

Bij het kantoor van het ministerie van Defensie aan de Kwattaweg in Suriname, hebben Surinaamse ex-militairen de weg gebarricadeerd. Er is een pick-up dwars over de weg geplaatst zoals op de foto te zien is.

Ze willen vandaag een oplossing voor hun problemen, die steeds maar weer door iedere regering op de lange baan worden geschoven. Ze hebben er daarom voor gekozen om de weg te barricaderen.

De politie is ingeschakeld en heeft de weg afgesloten vanaf Naskip. Een aantal militairen is naar buiten gekomen en staat op stand-by.

Een filmpje van de situatie er plaatse: