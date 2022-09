Binnenzijde woning en inboedel compleet afgebrand

in deze woning aan de Bomaweg in Suriname, ter hoogte van Leiding 18, is zaterdagavond omstreeks 22.00u brand uitgebroken. Het betreft een stenen woning met 3 slaapkamers.

De eigenaar van het pand is ene R.J., die ten tijde van de brand niet thuis was. Een alerte voorbijganger ontdekte de brand en schakelde meteen de politie in.

De binnenzijde van de woning alsook de inboedel zijn volledig afgebrand. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat het huis aangesloten was op het elektriciteitsnet en ook tegen brand was verzekerd. Het vermoeden bestaat dat kortsluiting de oorzaak van de brand is.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.