Het is vandaag Wereld Droomdag

Vandaag, 25 september, is het Wereld Droomdag. Als u leeft volgens de teksten van Marco Borsato doet u het fout. Wie werkelijk denkt dat de meeste dromen bedrog zijn is juist degene die bedrogen uitkomt, want alleen met een droom kan de wereld worden verbeterd.

Voorbeeld nodig? Martin Luther King had een droom en die heeft toch behoorlijk wat teweeg gebracht. Op Wereld Droomdag staan we stil bij hoe dromen de wereld veranderen, en proberen we elkaar te inspireren zelf groter te dromen.

De Dag van de Droom draait niet om de neurale processen in uw slaap, maar om ambitie. Om durf, om idealen, beelden, om groter te denken dan alleen uw eigen kleine bubbel.

Vandaag is het de bedoeling dat iedereen (ja, ook u!) stilstaat bij wat nu eigenlijk uw droom voor deze wereld is, en wat u kunt doen om die waar te maken. Tegelijkertijd denken we aan de dromen van anderen en hoe u daar een helpende hand in kunt zijn.

Deze Dag vindt grotendeels plaats op sociale media waar anderen hun dromen delen en waar iedereen elkaar kan ontmoeten om er verder over te praten. (FijneDagVan)