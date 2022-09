21-jarige jongeman bedreigt buurman met houwer

In Suriname is de 21-jarige verdachte Bejorn D., alias ‘Tjoetji’ wegens bedreiging van zijn buurman aangehouden en in verzekering gesteld.

Het gaat om een oude vete, waarbij Tjoetji gewapend met een houwer zijn buurman met de dood heeft bedreigd.

De politie van Latour werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. De verdachte heeft zich tijdens zijn aanhouding hevig verzet, waarbij de agenten genoodzaakt waren om het verzet te breken.

Het lukte de wetsdienaren uiteindelijk om de verdachte naar het politiebureau over te brengen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 21-jarige in verzekering gesteld.