OM: geen verband tussen aanhouding en dood 42-jarige Remon

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland lijkt er geen verband te zijn tussen de arrestatie en het onwel worden van de 42-jarige Remon Kalloe uit Rhoon (Zuid-Holland), die vrijdagavond overleed in een ziekenhuis. Dat meldt het ANP vandaag.

Het OM zou tot deze conclusie zijn gekomen na sectie, die door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het lichaam van de man verricht is.

Naast het onderzoek van het NFI doet de Rijksrecherche ook een feitenonderzoek om een beeld te krijgen van de inzet van de politie en of deze in overeenstemming is met de geweldsinstructie. Dit feitenonderzoek van de Rijksrecherche is nog niet afgerond.

Remon Kalloe ook wel bekend als Don Kane werd op 8 september met geweld door de politie aangehouden. Hij werd daarbij getaserd en gebeten door een politie hond en raakte in coma nadat hij diezelfde avond onwel was geworden. Volgens zijn familie is het duidelijk dat hij overleden is als gevolg van bruut politiegeweld

Zijn uitvaart zal aanstaande zaterdag 24 september 2022 plaatsvinden in Rotterdam. Er is opgeroepen om een dag later, op zondag 25 September 2022 om 16:00, op het Schouwburgplein bijeen te komen om te protesteren tegen politiegeweld.