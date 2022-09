Herdenking geboortedag mr. Jagernath Lachmon

Vandaag heeft de VHP in Suriname de geboortedag van de eerste voorzitter van de VHP, wijlen mr. Jaggernath Lachmon, herdacht. Indien in leven zou hij 106 jaar zijn geworden. De legendarische VHP-leider mr. Jagernath Lachmon was ruim 52 jaar lang politiek-leider en is de langstzittende parlementariër.

Vanaf 2020 wordt deze bijzondere dag door de VHP mede herdacht in het teken van de verbroederingsgedachte. Het begrip ‘Verbroedering en Eenheid’ is verbonden aan de waarden als harmonie, integratie, eerbied voor mensenrechten, openbaarheid van bestuur en betrouwbaarheid.

Waarnemend voorzitter van de VHP Glenn Oehlers, gaf in zijn speech aan dat de heer Lachmon door de jaren heen politieke structuren ontwikkeld voor de ontwikkeling van de huidige generatie-politici. mr. Jagernath Lachmon was een begrip in Suriname, een staatsman, het boegbeeld van een multi-etnische samenleving, democratie en rechtsstaat.

De waarnemend VHP voorzitter haalde voorts aan dat de oranje partij en het volk kracht en inspiratie putten uit zijn idealen en die zullen wij als partij blijven voortzetten. Zijn verbroederingspolitiek is tot de dag van vandaag een inspiratie voor ons allen en een baken van hoop voor een vreedzaam Suriname.

Vermeldenswaard is dat 21 september door de VN uitgeroepen is tot Internationale Dag van de Vrede. Als partij zullen wij de idealen van vrede altijd blijven promoten.

De waarnemend voorzitter memoreerde ook de bekende lijfspreuk van wijlen voorzitter mr. Lachmon namelijk: de vermaarde Riethalm-filosofie. Volgens mr. Lachmon kan in woelige en moeilijke dagen de riethalm-filosofie goed van toepassing en leidend zijn. Als over ons geliefd land een sterke storm raast dan zijn daarbij twee opstellingen mogelijk: ten eerste, zich stoer opstellen als een grote sterke kankantrie met de veronderstelling weerstand te bieden tegen de aanstormende krachten maar die wel ontworteld kan worden.

Ten tweede als een riethalm die door de kracht van een storm wel buigt, misschien lang en diep, maar zich toch weer opricht als de storm voorbij is. Tenslotte gaf de waarnemend voorzitter aan dat wij als VHP hem erkentelijk zijn en dat hij voor ons een inspiratiebron is.

Ter na gedachtenis en eerbetoon van onze legendarische voorzitter en Staatsman, wijlen de heer Jagernath Lachmon, zijn er kransen gelegd bij het standbeeld van hem op het onafhankelijkheidsplein en het VHP Partijcentrum. De regering zal op zaterdag 24 september a.s. in de tuin van het Presidentieel Paleis in het kader van de Nationale Dag voor verbroedering en Eenheid een Gebedsdienst houden.