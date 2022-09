Veerdienst Suriname-Guyana ligt stil vanwege problemen met Canawaima ferry

De Canawaima Ferry, die de veerdienst onderhoudt tussen Suriname en Guyana, is tot nader order uit de vaart. De dienst is opgeschort vanwege machineproblemen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er dinsdagochtend voor het laatst gevaren is. Districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan van Nickerie bevestigt aan Waterkant dat de boot momenteel niet ingezet kan worden.

Volgens haar is de monteur vanaf dinsdag bezig met reparatie werkzaamheden aan een motor. “Morgenmiddag weten we of de boot zondag weer in de vaart kan”, aldus de dc.

Jaarlijks zijn meer dan 70.000 mensen afhankelijk van de veerdienst, dus kan die niet lang stil liggen. De autoriteiten van beide landen zijn inmiddels met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

Het is niet de eerste keer dat de veerdienst stil ligt. In 2019 en 2020 gebeurde dat gedurende lange tijd.