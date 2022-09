Aan de Oost-Westverbinding in Suriname, is een truck maandag van de weg geraakt. Dit gebeurde in de middag ter hoogte van het district Coronie.

De vrachtwagen reed over bovengenoemde weg en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Daarbij is de truck in een trens langs de weg terecht gekomen.

Hoe de chauffeur dit voor elkaar heeft gekregen is nog niet bekend. Hij kwam met de schrik vrij.

Het was uiteindelijk een hele klus, om de truck uit de trens te takelen.