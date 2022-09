President Santokhi spreekt diverse wereldleiders toe

Vandaag, dinsdag 20 september 2022, zal president Santokhi diverse wereldleiders spreken tijdens een receptie, welke wordt aangeboden door VN-secretaris-generaal António Guterres. Hierna staat het zogeheten ‘General Debate’ op agenda.

De agenda voor dinsdag wordt voortgezet met een bilaterale ontmoeting met de premier Justin Trudeau van Canada, gevolgd door deelname aan het event ‘Exchange on current global challenges’, dat wordt voorgezeten door de Duitse bondskanselier, Olaf Scholz.

Als CARICOM-voorzitter zal het Surinaamse staatshoofd ook deelnemen aan de high-level discussion van de Atlantic Council. De dag wordt afgesloten met een bilateraal gesprek tussen president Santokhi en Csaba Kőrösi, voorzitter van de 77ste UN General Assembly.

Op woensdag 21 september zal president Santokhi namens Suriname, als eerste spreker, zijn statement maken tijdens het General Debate over de situatie in Haïti. Daarna zal de president als CARICOM-voorzitter de opening en sluiting doen van het Caribbean Partners Event, dat wordt gehost door Canada.

In de avond is het Surinaamse staatshoofd, samen met first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, aanwezig op de receptie aangeboden door de Verenigde Staten in het American Museum of National History.

De laatste dag van de missie is op donderdag 22 september 2022. President Santokhi zal dan deelnemen aan de Leader’s Breakfast van de Alliance of Small Island States. Het staatshoofd zal een bilaterale ontmoeting hebben met de premiers van Aruba, Bonaire en Curaçao. Als laatste activiteit op de officiële agenda staat een receptie van de minister van Foreign Affairs van de Verenigde Arabische Emiraten.

De presidentiële delegatie keert op vrijdag 23 september terug naar Suriname.