Bestuurder verliest controle over stuur en knalt tegen EBS paal en schutting

De Surinaamse brandweer werd maandagavond ingeschakeld om de bestuurder van dit busje uit het wrak te krijgen, nadat hij met het voertuig op z’n zij was geëindigd.

De man reed in het busje over de Sir Winston Churchillweg in Suriname, richting Parabrug, toen het bij het beschrijven van een bocht misging. Hij verloor de controle over het stuur, raakte van de weg en knalde tegen een EBS stroompaal.

Daarna kwam hij op z’n zij tegen een schutting tot stilstand. De bestuurder zat vast in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijdt. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de SEH.

De schade was behoorlijk zoals op de foto’s te zen is. De kapot geslagen (hulp)paal: