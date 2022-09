Pertjajah Luhur verstrekt schoolpakketten aan scholieren

De Pertjajah Luhur (PL) organiseerde afgelopen zondag haar eerste fundraising event in Nickerie. Met deze inzamelingsactie zijn schoolbenodigheden aangeschaft voor de kinderen die het heel hard nodig hebben. Er zijn in totaal 300 schoolpakketten verstrekt.

Partijtopper Paul Somohardjo geeft aan dat zijn partij elk kind, die het moeilijk heeft graag had willen helpen, maar dat jammer genoeg niet kan. De partij-voorzitter hoopt dat dit initiatief van de PL als voorbeeld kan dienen voor andere partijen en organisaties in Suriname om schoolpakketten te verstrekken aan minder bedeelde kinderen. Volgens Somohardjo worden niet alleen PL’ers bedacht met een schoolpakket, maar de zwaar behoeftigen. Deze fundraising wordt verder uitgezet in de overige districten.

Mohamed Eskak, de ondervoorzitter van de PL geeft aan dat de bedoeling van de fundraising is om de vergaarde middelen terug te geven aan de Surinaamse gemeenschap. Dit heeft de partij sinds haar ontstaan gedaan. Als ondervoorzitter is hij heel blij dat de partij in deze economische moeilijke tijd, kinderen blij heeft kunnen maken met een schoolpakket.

“We weten allemaal dat de situatie in het land nog niet rooskleurig is. De regering doet er alles aan om die verlichting te brengen. Als PL zijn wij één van de coalitie leden binnen de regering. Maar ook daar buiten draagt de partij onder aanvoering van Somohardjo haar steentje bij om de urgente financiéle noden en basisbehoeften die er leven binnen de gemeenschap te verlichten.”

De ondervoorzitter geeft aan dat met deze schoolpakketten, de schoolgaanden op glo, mulo en middelbaar niveau alvast het nieuwe schooljaar mee kunnen beginnen. “Ik hoopt dat in navolging deze bescheiden bijdrage mag meehelpen om als ouder/ verzorger wat verlichting te kunnen voelen in deze finaciele- economische moeilijke tijd”.

Zowel de voorzitter als de ondervoorzitter bedankten de PL-structuren van Nickerie voor hun inzet en het welslagen van de fundraising event.