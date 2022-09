Advocaat Chandra Algoe pleit cipier in moordzaak vrij

De verdachte Adjai R., die op 29 augustus in verzekering werd gesteld door de politie van het district Nickerie in Suriname, is vrijdag op verzoek van zijn raadsvrouw mr. Chandra Algoe in vrijheid gesteld. Hij was door de politie aangehouden op verdenking van moord van de 77- jarige Nickeriaanse Oedai die dood op een perceel werd aangetroffen. Het lijk vertoonde verwondingen aan het hoofd en lichaam.

De advocaat ging in beroep tegen de beschikking van de rechter-commissaris (rc), die op 14 september de in verzekeringstelling van Adjai rechtmatig toetste. De rc achtte namelijk onderzoeksbelang naar strafbare feiten tegen verdachte aanwezig.

Algoe voerde aan dat haar cliënt een waterdichte alibi heeft opgeworpen dat ook nagetrokken is door de politie. Uit camerabeelden is komen vast te staan dat hij omstreeks 17.30u uit huis ging richting de kapper. De kapper heeft zulks ook bevestigd aan de politie. Voorts is uit buurtonderzoek vast komen te staan dat een buurman tussen 16.00u en 17.00u heeft gezien dat de emmer waarop het slachtoffer zat was weggegooid. Hij zag omstreeks 18.00u de verdachte voorbij rijden.

Een andere buurman gaf aan dat hij de verdachte rond 18.30u richting zijn huis zag rijden. Als de emmer reeds om 16.00u was weggegooid dan concludeert de advocaat dat het feit reeds was gepleegd en dat de verdachte toen nog thuis was en dus nooit het feit gepleegd zou kunnen hebben.

Aan deze feiten heeft de politie geen aandacht geschonken maar ze was meer gefocust op een dader-geleid onderzoek,waarbij om de dader heen getracht wordt bewijs te vergaren, terwijl er geen aandacht wordt besteedt aan het alibi van verdachte.