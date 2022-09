Politie bevestigt: lichaam is van 77-jarige Robbie Grootfaam

De Surinaamse politie heeft vrijdagavond officieel bevestigd dat het lichaam, dat donderdag nabij mast 54 aan de Afobakaweg werd aangetroffen, van de vermiste 77-jarige Robbie Grootfaam uit Rotterdam is.

“Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de familie het lijk positief heeft herkend als te zijn betrokkene. Het lichaam is in beslag genomen voor obductie en Kapitale Delicten zal zich verder belasten met het onderzoek”, meldt woordvoerder van het Korps Politie Suriname Milton Bischop.

De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er geen teken van misdrijf op het lichaam is aangetroffen. Het stoffelijk overschot was in staat van ontbinding en is aangetroffen nabij een locatie waar er houtblokken worden opgestapeld. Het gaat om een zijweg dichtbij mast 54.

Een wachter in de omgeving verklaarde dat hij de man een paar dagen geleden had zien baden bij het water. Hij had hem daarna niet meer gezien.

De heer Grootfaam uit Rotterdam was vier dagen spoorloos, nadat hij afgelopen zondag met vliegtuig vanuit Nederland op Zanderij aankwam. Daar liep hij verward de luchthaven uit, terwijl zijn vrouw bezig was hun koffers van de band te halen. Buiten sprak hij nog even met een buschauffeur waarna hij naar een grasveldje liep, richting de uitgang van het vliegveld Zanderij.

De laatste plek waar hij werd gesignaleerd, is een dorpje zo’n tien kilometer bij het vliegveld vandaan. Donderdagmiddag terwijl men aan het zoeken was, kwam er rond 13.00u een melding binnen dat er een lichaam was aangetroffen in een ondergelopen zandput. Na intensief onderzoek bleek het te gaan om het lichaam van de vermiste Robbie Grootfaam.

De vermiste Rotterdamse Surinamer werd in het water van de zandput aangetroffen en had alleen een onderbroek aan. Hoe de man daar terecht is gekomen is een groot raadsel en wordt door de Surinaamse politie onderzocht. De zaak is door regio midden overgedragen.