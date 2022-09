RBTP pakt weer drie diefstal verdachten op

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft wederom een drietal verdachten ter zake diefstal middels geweldpleging, gekwalificeerde diefstal aangehouden. Een van hen is de 20-jarige D.P. die er van verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een woninginbraak in het politie ressort Munder in de maand april.

P. zou met nog twee andere mannen een woning overhoop hebben gehaald en waardevolle spullen hebben buitgemaakt. Sindsdien wist de verdachte zich schuil te houden voor de politie.

De andere twee zijn de 30-jarige Q.T. en de 23-jarige R.D. De verdachten zijn op verschillende locaties aangehouden en overgedragen aan de afdelingen van het Korps Politie Suriname, die belast zijn met het onderzoek.

Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie deelt mee dat de politie binnen een kwestie van tijd opheldering zal brengen in verschillende strafbare zaken. “De rust, orde en veiligheid geniet prioriteit. Aan de voortvluchtige verdachten doe ik een beroep: meld u aan. Kies eieren voor uw geld” aldus Bisschop.