Het is vandaag, 16 september, de Internationale Dag van het Vrouwencondoom. Condooms zijn inmiddels zo’n gemeengoed geworden dat er vaak reclame voor op tv komt, maar er is een vorm van het voorbehoedsmiddel waar je maar weinig over hoort: Het vrouwencondoom. Die werkt ongeveer hetzelfde als een ‘gewoon’ condoom, maar dan voor het vrouwelijk geslacht.

Om meer aandacht voor het anticonceptiemiddel te vragen is 16 september uitgeroepen tot de Internationale Dag van het Vrouwencondoom.

De Dag is in het leven geroepen door een vrouwenrechtenbeweging, die het gebruik van het voorbehoedsmiddel wil promoten onder vrouwen. Daardoor worden er acties en voorlichtingscampagnes gehouden.

Ieder jaar wordt er ook een speciale actie gehouden, zoals de Dance4Demand. Die actie was bedoeld om vrouwen te laten dansen om aandacht voor het onderwerp te vragen.

Er worden ook andere ludieke publieksacties georganiseerd. Zo riepen de organisatoren iedereen op ‘hun verhaal over vrouwencondooms’ in te sturen.