Sayless outdoor festival zaterdag 1 oktober in Paramaribo

Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt voor de allereerste keer het Sayless outdoor festival plaats op het parkeerterrein van The International Mall of Suriname. De organisaties Anything International & Tour De Su hebben wederom hun krachten gebundeld en beloven het allergrootste festival van 2022 neer te zetten in Suriname.



Speciaal voor dit magnifieke gebeuren worden uit het buitenland overgevlogen top zangers Idaly & Bokoesam supported by de beeldschone deejay Naylamusiq. Uiteraard is dit niet alles, ook van Surinaamse bodem zijn alle top deejays geselecteerd en gaan wij feesten met de lokale en internationale artiesten vanaf 18:00 uur tot bam!



De early schmirley tickets voor dit evenement zijn per heden te verkrijgen bij Allstar Maretraite, Allstar Hermitage, Building depot, Grill & Curry, Mainstreetbarber, Shell on the run, Shop Easy, GOW2 Tourtonne, DressCode, ADS Maison & de leden van de organisatie.



Bij dit evenement zal gezorgd worden voor een mega productie waar nog lang over zal worden nagesproken.

Let us tell you this: you can expect the unexpected!



Dit is een 18+ evenement, bij twijfel kan er worden gevraagd naar legitimatiebewijs. Bij het niet kunnen aantonen van uw legitimatiebewijs kan de toegang u ontzegd worden.



Het festival is voorzien van een uitgebreide foodcourt met smaken uit diverse keukens, een goed uitgeruste bar en diverse cocktail bars. Wilt u tijdens dit evenement uw keuken in de food court, bel dan naar +5978558352.



Dit evenement is voorzien van een uitgebreide VIP deck. Wilt u een tafel reserveren, maak dan snel contact met +5978999200. Voor VIP informatie en arrangementen kunt u terecht op de facebook en instagram van Tour De Su & Anything International.