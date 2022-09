RBTP houdt bende aan voor gekwalificeerde diefstal

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft vandaag deze vijf mannen aangehouden. Ze worden verdacht van gekwalificeerde diefstal in vereniging, meldt het Korps Politie Suriname.

Het strafbaar feit is op zaterdag 4 september gepleegd in het verzorgingsgebied Geyersvlijt. De verdachten kwamen in beeld na goed speurwerk van de Surinaamse politie.

Het gaat om de 25-jarige T.P., de 34-jarige M.S., de 33-jarige W.M., de 26-jarige M.E. en de 30-jarige M.Q. Na de aanhouding zijn de verdachten overgedragen aan de politie van Geyersvlijt.

Volgens KPS woordvoerder Bischop zullen de mannen worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.