Nog een verdachte in zaak roofoverval schrootbedrijf aangehouden

In de zaak waarbij een Chinese onderneemster van een schrootbedrijf in Suriname werd beroofd van een groot geldbedrag in Surinaamse dollar en vreemde valuta, is een vijfde verdachte te weten Damien K. (20) door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden.

Eerder werden vier verdachten uren na de gewapende overval bij het scrapbedrijf aan de Nieuwe Charlesburgweg aangehouden door Kapitale Delicten.

Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder van een wit gelakte voertuig het terrein van een bedrijf opreed. Vijf gewapende mannen stapten uit het voertuig.

Tijdens de beroving werden er intimidatie schoten gelost. De onderneemster en haar arbeiders werden onder schot gehouden. Niemand raakte gewond tijdens de beroving.