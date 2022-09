Dodelijk slachtoffer woningbrand is bejaarde vrouw (80)

De vrouw die dinsdagavond tragisch om het leven kwam bij de woningbrand aan de Anton Dragentenweg in Suriname, is de 80-jarige Salinem M. Een buurtbewoner gaf de redactie te kennen dat hij nog hoorde hoe de bejaarde vrouw om hulp riep, maar dat hij niets kon doen vanwege de enorme vlammenzee.

De laagbouw woning opgetrokken uit hout en een pick-up, werden totaal door brand verwoest. Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse arriveerde was de woning reeds in lichterlaaie. Haar verkoolde lichaam werd tijdens bluswerkzaamheden tussen het puin aangetroffen.

Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Of de woning tegen brand verzekerd was is ook niet duidelijk. Het verkoolde lijk is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.

Onderweg naar de brand kreeg de politie bandenpech, maar bereikte de plek toch met een kapotte band. De dienstauto werd met een sleepwagen naar het politiebureau gesleept.