Organisaties presenteren vakantie aanbiedingen Suriname op 50PlusBeurs

Momenteel vindt in Nederland de 50PlusBeurs plaats en wel in de Jaarbeurs te Utrecht. Op de beurs, die van 13 tot en met 17 september wordt gehouden, presenteert ook de Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways (SLM) haar diensten.

Het is ‘s werelds grootse evenement voor actieve 50-plussers boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. Bezoekers krijgen de gelegenheid de verschillende stands van de exposanten te bezoeken die elk op hun eigen manier hun product tentoonstellen en aanbieden.

Het is dit jaar de 28ste keer dat deze beurs wordt gehouden. Ook dit jaar wordt de beurs opgedeeld in exposanten per thema. De thema’s die aan de orde komen zijn: vakantie, vrije tijd, wonen, mode & beauty, gezondheid en maatschappij. Bezoekers krijgen in elk geval de gelegenheid om een prachtige invulling te geven aan hun vrije tijd en/of vakantie.

Suriname is in dit kader een goede vakantie aanrader. Daarom hebben Surinam Airways, APG en de SHATA de handen in elkaar geslagen op deze beurs en bieden aantrekkelijke vakantie tarieven en ‘all-in’ pakketten aan.

De locatie is Hall 8 Booth 08c11.