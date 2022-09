Vrouw dood bij woningbrand in Paramaribo-Noord

Bij een woningbrand dinsdagavond in Suriname is een persoon om het leven gekomen. De brand vond rond 19.30u plaats aan het eind van de Anton Dragtenweg in Paramaribo-Noord.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een bejaarde vrouw om het leven is gekomen. Bij de brand is ook een voertuig beschadigd zoals op de foto te zien is.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Surinaamse brandweer is op moment van schrijven nog bezig met bluswerkzaamheden.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.