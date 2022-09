Rutte: ‘Grantangi Suriname, ik kijk terug op vruchtbaar en geslaagd bezoek’

De Nederlandse minister president Mark Rutte heeft vanmorgen laten weten dat hij terugkijkt op een vruchtbaar en geslaagd bezoek aan Suriname. “We hebben veel bijzondere gesprekken gevoerd en ik ben dankbaar voor het goede contact met en warme ontvangst door president Chan Santokhi. Samen blijven we de banden tussen onze landen aanhalen”, aldus Rutte.

Hij schrijft verder:

“Van overheid tot overheid hebben we inmiddels al veel stappen gezet, zoals via het Makandra-programma voor technische assistentie waarin we samen optrekken. Het budget voor dit programma wordt verhoogd naar €10 miljoen. Ik bezocht een onderdeel hiervan, de training basis recherchevaardigheden verzorgd door de Nederlandse politie.

In navolging van mijn toespraak in het Surinaamse parlement, sprak ik met leden van het Nationaal Comité Slavernijverleden en de Nationale Reparatie Commissie Suriname. Goed om zo dieper inzicht te krijgen in het slavernijverleden en hoe dit nog altijd doorwerkt in de huidige generaties.

Ook bezocht ik het Mangroveproject. Met behulp van donoren worden mangrovebomen geplant die de kustlijn van Suriname helpen beschermen. Zelf mocht ik ook een boom planten. Het bezoek werd afgesloten bij de Surinaamse bierbrouwerij PARBO.”