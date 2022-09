Man aangehouden wegens diefstal van bok

De 45-jarige Dewanand D. alias Tankoe is door de politie in Suriname aangehouden wegens diefstal van een bok. Hij zou de mannetjes geit op dinsdag 6 september aan de Ephraimzegenweg hebben weggenomen.

Na goed intensief speurwerk van politie Latour werd de verdachte in beeld gebracht. Hij werd opgespoord en aangehouden. Op zijn aanwijzing is de bok alsook de heler aangetroffen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Tankoe is in verzekering gesteld, terwijl de heler na verhoor in opdracht van het OM is heengezonden. Intussen is de gestolen bok afgestaan aan de rechtmatige eigenaar. Tankoe blijft in politie arrest.