‘NDP niet achter protest van Steven Summerville zaterdag’

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), heeft bij monde van woordvoerder Ricardo Panka laten weten dat de partij niet achter een protestactie staat, zoals vandaag gemeld in een artikel van de Ware Tijd onder de kop ‘Zaterdag opnieuw protest met NDP in de frontlinie’.

Volgens dWT is Steven Summerville trekker van het protest, dat zaterdag vanaf 10 uur s’morgens zal worden gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. De Surinaamse krant schreef “Volgens Summerville krijgt hij versterking van de Nationale Democratische Partij (NDP) en zullen Desi Bouterse, Ashwin Adhin en Jennifer Simons hem ondersteunen.“

In een voice-note laat Panka weten dat zulks niet het geval is. Hij roept de NDP achterban op om niet mee te doen aan discussies hierover. “De NDP is niet op de hoogte van de voorgenomen actie welke in de Ware Tijd is aangekondigd” zegt Panka.