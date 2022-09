Vechtpartij ontaardt in ernstige steek- en kappartij

Twee mannen waren afgelopen dinsdag betrokken bij een vechtpartij, die ontaardde in een ernstige steek- en kappartij. Dit gebeurde op de hoek van de Van Dijk- en de Loorstraat In Suriname

De 22-jarige Siegfried D. werd na telefonische melding ter plaatse aangetroffen. Hij had een kapwond in zijn gelaat en werd met de ingeschakelde ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vervoerd.

Volgens Siegfried ontstond er een woordenwisseling tussen hem en Delvin D.(26), die uitmondde in een vechtpartij.

Delvin werd door omstanders naar de Spoedeisende Hulp vervoerd, omdat hij een steekwond in zijn buikstreek opliep. Die was zo ernstig dat zijn ingewanden naar buiten hingen. Hij moest met spoed geopereerd worden.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het een wederzijdse mishandeling betreft, waarbij partijen elkaar over en weer hebben verwond. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal er een beslissing worden genomen.

Delvin is nog opgenomen in het ziekenhuis, maar van Siegfried is nog geen nadere medische informatie bekent. Het onderzoek duurt voort.