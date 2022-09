Lancering Ariane 5-raket in Frans-Guyana ook te zien in Suriname

Vanavond vond in Frans-Guyana de lancering plaats van een Ariane 5-raket. Vanuit Suriname was dit door velen te zien (foto).

De gelanceerde raket bevat de Eutelsat Konnect VHTS, een krachtige breedbandsatelliet voor internetconnectiviteit in heel Europa. De Ariane 5 is de vijfde generatie draagraketten van het Arianeprogramma.

De Ariane 5 werd ontwikkeld door ESA, de bouw ligt tegenwoordig in handen van ArianeGroup en de raket wordt geëxploiteerd door Arianespace die ze gebruikt om commerciële kunstmanen te lanceren.

De Ariane 5 wordt in Europa in delen gebouwd, waarna hij naar Frans-Guyana wordt verscheept en daar wordt geassembleerd. Vervolgens wordt hij gelanceerd vanaf platform ELA-3 op het Centre Spatial Guyanais (CSP) bij Kourou.

De lancering van vandaag vanuit Frans Guyana is de:

• 258e Ariane-raketlancering sinds 1979

• 114e Ariane 5-raketlancering sinds 1996

• 2e lancering van Ariane 5 dit jaar

Liftoff of an Ariane 5 rocket from French Guiana with Eutelsat Konnect VHTS, a high-power broadband satellite to provide internet connectivity across Europe. https://t.co/vOIN8KQCgU pic.twitter.com/ZMLkoYlFQ3