Man met cocaïne verborgen bij geslachtsdeel aangehouden op Malta

Op de luchthaven van Malta is maandag de uit Suriname afkomstige Nederlander Melvin N. aangehouden voor het smokkelen van cocaïne. De man had 200 gram cocaïne verpakt in tape en vastgemaakt bij zijn geslachtsdeel.

Volgens The Times of Malta arriveerde hij rond het middaguur met een vlucht vanuit België op de Zuid-Europese dwergstaat Malta, gelegen in de Middellandse Zee. Agenten van de luchthavenpolitie vonden tijdens het fouilleren van de Nederlander eerst een zakje cannabis op diens lichaam.

De man beweerde dat de drugs voor eigen gebruik waren maar bij de daaropvolgende volledige lichaamscontrole vonden ze de drugs met een straatwaarde van 10.000 euro bij zijn geslachtsdeel.

N. zou tijdens het politieverhoor verklaard hebben dat dit niet de eerste keer was dat hij cocaïne zou hebben gesmokkeld.