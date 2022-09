Rijden door rood: Aanrijding tussen drie auto’s en negen gewonden

Woensdagavond was er wederom sprake van een zware aanrijding met meerdere gewonden in Suriname. Op de hoek van de Keizer- en Fred Derbystraat kwamen drie voertuigen met elkaar in botsing. In totaal raakten daarbij negen personen gewond.

Drie slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De overige zes zijn per eigen gelegenheid naar het hospitaal gebracht voor medische behandeling.

De rode terreinwagen reed over de Fred Derbystraat richting Dr. Sophie Redmondstraat. De twee personenwagens reden over de Keizerstraat richting Van Idsingastraat.

De terreinwagen zou met een hoge snelheid door rood hebben gereden en werd daarbij hard geramd door de twee personenwagens.

Alle drie voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie van Centrum heeft de aanrijding in onderzoek.