‘Suïcide onder jongeren in Suriname vertoont zorgwekkende trend’

Suïcide onder jongeren in Suriname vertoont een zorgwekkende trend. Wereldwijd komt onder jongvolwassenen zelfdoding vaker voor en is er zelfs sprake van een sterke stijging in de afgelopen jaren. Voor wat Suriname betreft is uit statistieken gebleken dat het aantal suïcide gevallen per honderdduizend inwoners, in vergelijking met andere landen, aanzienlijk hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde.

Zo blijkt uit cijfers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat er in een tijdsbestek van zeven jaren bijna 850 gevallen van suïcide onder jongeren van 12 tot 30 jaar zich hebben voorgedaan. Uit verschillende internationale bronnen, waaronder de PAHO en de WHO, blijkt dat rond 2016-2017 het aantal zelfmoordgevallen in Suriname ongeveer 23 op de honderdduizend personen is geweest. Dit terwijl het wereldwijd gemiddelde, gemeten over 181 landen, 9 op de honderdduizend bedraagt.

Suriname is op de vierde plaats op de index van zelfdoding, wat heel zorgwekkend is. Uit een vorig onderzoek dat is uitgevoerd in 2015 onder de naam “Langa Wan Anu”, is toen gebleken dat de oorzaak van zelfdoding onder jongeren vooral depressies en angststoornissen was.

Zaterdag 10 september is het World Suicide Prevention Day (Wereld Suïcide Preventie Dag). Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) houdt aan de vooravond, op vrijdag 9 september, een presentatie over de bevindingen van een uitgevoerd onderzoek over suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar in Suriname.

De aanleiding van het onderzoek is dat suïcide onder jongeren in Suriname een zorgwekkende trend vertoont. Met de bevindingen van dit onderzoek wenst het ministerie inzicht te krijgen in het probleem, waardoor gerichte acties ondernomen kunnen worden naar jongeren toe met suïcidaal gedrag.

Ook kan het ministerie zich hierna gaan richten op preventie om het aantal suïcides en pogingen tot suïcides onder jongeren te verminderen of zelfs te voorkomen.