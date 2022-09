Receptie vanwege viering 200 jaar onafhankelijkheid van Brazilië

Raphael Azeredo, ambassadeur van de Federatieve Republiek van Brazilië voor Suriname, organiseerde afgelopen dinsdag een receptie ter gelegenheid de viering van 200 jaar onafhankelijkheid van Brazilië . De ambassadeur is ingenomen met de loftuiting van president Santokhi ten aanzien van de duurzame bilaterale relatie tussen de twee buurlanden.

De diplomaat heeft zich dinsdag lovend uitgelaten aan het adres van het Surinaamse staatshoofd, de first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en overige regeringsfunctionarissen.

“Dit zal ik zeker aan president Jair Bolsonaro doorgeven. Het getuigt van de goede samenwerking tussen de twee buurlanden”, aldus ambassadeur Azeredo tijdens de herdenking van de 200ste onafhankelijkheidsdag van de Federatieve Republiek van Brazilië op zijn residentie in Paramaribo. Hij zegt dat de landen in de afgelopen maanden erin zijn geslaagd hun samenwerkingsprogramma’s weer op te pakken en om gebieden – waar er voor intrede van de covidpandemie werd samengewerkt – verder uit te breiden.

“Brazilië staat klaar om met Suriname samen te werken aan het ontwikkelen en brengen van perspectieven op gebieden als energie, infrastructuur, voedselzekerheid en defensie”, aldus ambassadeur Azeredo. De diplomaat beaamt verder dat Suriname het land is waarmee Brazilië de meeste bilaterale samenwerkingsprojecten in de Amerika’s heeft.

Ambassadeur Azeredo bleef verder stilstaan bij het hervatten van de fysieke samenwerking. Gedurende de covidpandemie bleef de coöperatie beperkt tot communicatie op afstand. Na de pandemie kwam de fysieke samenwerking weer op gang middels technische missies, humanitaire samenwerking in het kader van de strijd tegen Covid-19, steun inzake de overstromingen in het binnenland en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid, economische steun en educatie.

De diplomaat sprak zijn erkenning uit, niet alleen aan de Surinaamse overheid, maar ook voor wat betreft de groeiende bijdrage van de Braziliaanse gemeenschap aan de ontwikkeling van Suriname. “Samenwerking is van belang voor de volledige integratie van de steeds groter wordende Braziliaanse gemeenschap in de Surinaamse samenleving en hun bijdrage in de lokale economie.”