President: ‘IMF heeft het inzetten van diasporakapitaal niet goedgekeurd’

Bij haar aantreden gaf de regering Santokhi-Brunswijk te kennen dat zij diasporakapitaal zal inzetten voor de ontwikkeling van Suriname.

“Daar de vorige regering een samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aanging, die nadelig uitkwam voor land en volk, besloot deze regering om te heronderhandelen. Tijdens een onderhoud heeft het IMF het inzetten van diasporakapitaal niet goedgekeurd”, zegt president Chandrikapersad Santokhi.

Het besluit van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) om niet in functie te blijven, is voor de president begrijpelijk en te respecteren. Volgens het staatshoofd is de regering momenteel niet in staat middelen ter beschikking te stellen voor dit instituut.

Santokhi zal de samenwerking met DIN met premier Mark Rutte, die binnenkort naar Suriname komt, bespreken. “Wij willen ze zeker inzetten waar het mogelijk is, investeerders hebben altijd de mogelijkheid om in Suriname te investeren”, aldus de president.