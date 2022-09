Man die vier jaar lang hevige buikpijn had bleek visgraat te hebben ingeslikt

Een Surinaamse man in Nederland, die vier jaar lang last had van onverklaarbare hevige buikpijn, kwam er vorige week eindelijk achter wat er aan de hand was. Via een ct-scan kwam de oorzaak aan het licht: hij bleek een visgraat te hebben ingeslikt.

Aan het Algemeen Dagblad vertelde Vincent dat hij vaak naar Amsterdam of Rotterdam gaat om in toko’s ingevroren zeevis te kopen. Ergens in 2018 deed hij dat ook en moet toen, zonder dat hij het wist, de 3 centimeter lange graat hebben ingeslikt.

Hij kreeg vanaf toen pijn aanvallen, die vier jaar lang zijn leven beheersten. Vorige week dinsdag heeft hij het 3,5 uur uitgeschreeuwd van de pijn en was de ontstekingswaarde van zijn bloed hoog. Hij is dus op tijd geholpen.

Het bleek dat de graat ergens bij de twaalfvingerige darm, dicht tegen de ruggenwervel aan, terecht was gekomen en daar behoorlijke schade had veroorzaakt. Na een kijkoperatie van 2,5 uur kwam de graat eruit en staat nu in een potje naast zijn bed, vertelt hij in de krant.