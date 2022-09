Engelse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleden

De Engelse koningin Elizabeth is vandaag op 96-jarige leeftijd overleden. ,,De koningin stierf vanmiddag vredig in Balmoral”, meldt Buckingham Palace. De Britse koningin werd sinds vanochtend onder medisch toezicht gehouden, omdat artsen zich zorgen maakten om haar gezondheid.

De 96-jarige koningin verbleef in het Schotse Balmoral Castle, haar vakantieverblijf. Haar zoon prins Charles, zijn vrouw Camilla en haar kleinzoon prins William waren bij haar aanwezig.

Elizabeth Alexandra Mary (Londen, 21 april 1926 – Aberdeen, 8 september 2022), beter bekend als Elizabeth II, was van 6 februari 1952 tot haar overlijden op 8 september 2022 koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Tevens was zij staatshoofd van twaalf Commonwealth realms die in de loop van haar koningschap onafhankelijk werden, namelijk; Jamaica, de Bahama’s, Grenada, Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Antigua en Barbuda, Belize en Saint Kitts en Nevis.

Ze was de vierde monarch van de Windsor-dynastie.

Met het overlijden van koningin Elizabeth, na 70 jaar op de troon, is haar zoon Charles nu de koning van het Verenigd Koninkrijk. Volgens het protocol moet hij morgen om 18.00 uur ’s avonds zijn eerste speech als staatshoofd houden, maar het is nog niet duidelijk of daaraan wordt vastgehouden.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W