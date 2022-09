Team Suriname pakt zeven medailles op crossfit evenement in Frans-Guyana

Op 3 en 4 september jongstleden is in het Jean-Claude Lafotaine stadium te Cayenne, de French Guiana Throwdown gehouden. Vijf verschillende Surinaamse sportscholen hebben zich gebundeld en zijn omgedoopt in ‘Team Suriname’.

De delegatie bestaande uit 17 atleten & 6 supporters is afgereisd naar Frans-Guyana en keerde terug met 3 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles.

Het crossfit evenement bevatte 6 divisies; Scaled Male & Female, Intermediate Male & Female en RX Male & Female. De organisatie lag in handen van Insane CrossCommunity. De deelnemende sportscholen waren bijzonder eensgezind gedurende de gehele competitie en zijn blij met de uitzonderlijke prestaties van de Team Suriname atleten.

Allen kijken uit naar toekomstige ondernemingen om de crossfit sport in Suriname weer nieuw leven in te blazen.

Standenlijst van de Surinaamse atleten:

Scaled Female

#1 Sheniva Asmoredjo (The Pitbull Box)

#4 Roxanne Stuart (The Pitbull Box)

#10 Jannai Young (FitTribe)

Scaled Male

#2 Michel Blanca (The Pitbull Box)

Intermediate Female

#1 Fellon Cheung (LongClaw Strength&Performance)

#3 Cherique Mac Donald (FitTribe)

Intermediate Male

#1 Joshua Dendoe (FitTribe)

#3 Daryl Wong (LongClaw Strength&Performance)

#4 Clint Atmosoerodjo (The Pitbull Box)

#9 Romano Behari (CoreFive)

#15 Ranvir Soenessardien (FitTribe)

#18 Richard Mendes (FitTribe)

Rx Female

#2 Lieke Verwoerd (CoreFive)

Rx Male

#4 Raoul Moendir (Z-Box)

#5 Jordan Soetoredjo (LongClaw Strength&Performance)

#7 Kenneth Yau (Z-Box)

#12 Thamar Kasnawi (CoreFive)