Braziliaanse drugshond onderschept 1 kg cocaïne in koffer van vrouw uit Suriname

De Braziliaanse politie heeft afgelopen week tijdens een verkeerscontrole in Rondonópolis MT, een vrouw uit Suriname aangehouden met 1 kg cocaïne in haar koffer. De drugssmokkelaar had haar baggage in een bus geplaatst om te vertrekken naar Cuiabá.

De politie zetten de K-9 Rango-speurhond in om de bagageruimte van het voertuig te inspecteren. De hond sloeg alarm bij een zwarte koffer. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat de koffer van de vrouw uit Suriname is.

De bagage werd geopend en bij inspectie is ongeveer 1 kg cocaïne op de wanden aangetroffen.

De vrouw werd overgebracht naar het politiebureau van Rondonópolis en is in verzekering gesteld.