Dit is over van een woning aan De Goede Hoopweg in Suriname. Het huis dat niet bewoond zou zijn, is vanmiddag geheel door brand verwoest.

Volgens buurtbewoners zouden jeugdigen brand hebben gesticht, waarna ze op de vlucht sloegen. De Surinaamse politie is ter plaatse en is een onderzoek gestart.

De Surinaamse brandweer kon slechts nablussen (foto).

Een filmpje van de situatie ter plaatse: